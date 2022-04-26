Çernobil nükleer santralindeki trajedi 36. yıldönümünde anıldı - Son Dakika
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Çernobil nükleer santralindeki trajedi 36. yıldönümünde anıldı

26.04.2022 16:12

Ukrayna'nın Odessa kentindeki Çernobil nükleer santralindeki kazanın kurbanları, 36 yıl sonra Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde anıldı.

Ukrayna'nın Odessa kentindeki Çernobil nükleer santralindeki kazanın kurbanları, 36 yıl sonra Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde anıldı.

Ukraynalılar 1986'da Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ülkelerindeki yıkıcı nükleer kazanın kurbanları için çiçek bıraktı.

Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günü olan 24 Şubat'ta Rus güçleriyle şiddetli bir mücadelenin ardından Çernobil santralinin kontrolünü kaybetti.

Birkaç gün sonra Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve ülkedeki nükleer enerji ihtiyacının %20'sini karşılayan Zaporizhzhia NPP'nin de kontrolünü ele geçirdi.

Çernobil nükleer santralindeki trajedi 36. yıldönümünde anıldı
Çernobil nükleer santralindeki trajedi 36. yıldönümünde anıldı
Çernobil nükleer santralindeki trajedi 36. yıldönümünde anıldı
Çernobil nükleer santralindeki trajedi 36. yıldönümünde anıldı

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Çernobil, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çernobil nükleer santralindeki trajedi 36. yıldönümünde anıldı - Son Dakika


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