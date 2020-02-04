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Çernobil turizm merkezi oldu: 1986'da tahliye edilen bölgeye 2020'de 250 bin turist bekleniyor
1 saat önce
1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu.
1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu. Felaketinin ardından terk edilen ve ıssızlaşan kasabayı 2019 yılında 100 binden fazla turist ziyaret etti. Bu sayının 2020 yılında 250 bini aşması bekleniyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:21
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