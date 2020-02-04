Çernobil turizm merkezi oldu: 1986'da tahliye edilen bölgeye 2020'de 250 bin turist bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çernobil turizm merkezi oldu: 1986'da tahliye edilen bölgeye 2020'de 250 bin turist bekleniyor - Son Dakika Dünya

Çernobil turizm merkezi oldu: 1986'da tahliye edilen bölgeye 2020'de 250 bin turist bekleniyor

1 saat önce

1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu. Felaketinin ardından terk edilen ve ıssızlaşan kasabayı 2019 yılında 100 binden fazla turist ziyaret etti. Bu sayının 2020 yılında 250 bini aşması bekleniyor.

Çernobil turizm merkezi oldu: 1986'da tahliye edilen bölgeye 2020'de 250 bin turist bekleniyor, System.String[]

Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'da 1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu.


4 Şubat 1970'te, Çernobil Nükleer Santrali'ne sadece iki kilometre uzaklıkta kurulan ve patlamanın ardından terk edilen ve ıssızlaşan kasabayı 2019 yılında 100 binden fazla turist ziyaret etti.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:23 
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