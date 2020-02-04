Çernobil turizm merkezi oldu: 1986'da tahliye edilen bölgeye 2020'de 250 bin turist bekleniyor

Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'da 1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu.



4 Şubat 1970'te, Çernobil Nükleer Santrali'ne sadece iki kilometre uzaklıkta kurulan ve patlamanın ardından terk edilen ve ıssızlaşan kasabayı 2019 yılında 100 binden fazla turist ziyaret etti.