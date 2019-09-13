Son Dakika Haberleri: Çernobil yakınlarında orman yangını
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Çernobil yakınlarında orman yangını

1 saat önce

Ukrayna'da Çernobil'e yakın bir bölgededeki ormanda yangın çıktı.

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Ukrayna'da Çernobil'e yakın bir bölgededeki ormanda yangın çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye personeli ve aracının yanında, 2 yangın söndürme uçağının ve bir helikopterin de müdahale ettiği belirtildi.

Ukrayna'nın Çernobil kentinin güneyindeki Novye Sokoly kasabasına yakın bölgede bulunan bir ormanda yangın çıktı. Yangına 83 itfaiye personelinin, 12 itfaiye aracının ve 2 AN-32P tipi yangın söndürme uçağının ve Mi-8 tipi helikopterin müdahale ettiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, "Havadan zamanında gelen yardım sayesinde, alevler kontrol altına alınabildi. Durum kontrol altında ve önlemler almaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-Yükselen dumanlar
-Uçakların yangına müdahale anları
-Uçaklara dair görüntüler
-Mi-8 helikopterinin görüntüsü


İtfaiye, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:24 Kaynak: DHA
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