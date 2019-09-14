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Çernobil yakınlarında orman yangını

23 dakika önce

Ukrayna'da Çernobil'e yakın bir bölgede orman yangını çıktı.

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Ukrayna'da Çernobil'e yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ve aracının yanında 2 yangın söndürme uçağının ve 1 helikopterin de müdahale ettiği belirtildi.


Ukrayna'nın Çernobil kentinin güneyindeki Novye Sokoly kasabasına yakın bir bölgede bulunan ormanda yangın çıktı. Yangına 83 itfaiye personelinin, 12 itfaiye aracının ve 2 AN-32P tipi yangın söndürme uçağının ve Mi-8 tipi helikopterin müdahale ettiği açıklandı. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. - ÇERNOBİL

İtfaiye, Ukrayna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
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