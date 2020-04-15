Çernobil yangını: 'Alevler söndürüldü, yangını çıkaranlar yakalandı'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tarihin en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan orman yangınını çıkaran kişilerin yakalandığını ve alevlerin tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan ve endişelere yol açan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "26 Nisan 1986'dan aldığımız dersleri hatırlıyoruz. Kimse sizden gerçekleri gizlemeyecek. Bugünkü gerçek, durumun kontrol altına alındığı... Kiev ve çevresinde radyasyon miktarı normal seviyede" dedi.

Halka paniğe kapılmama çağrısı yapan Zelenskiy, Çernobil'deki yasak bölgede alevlerin tamamen söndürüldüğünü, nükleer santral, radyoaktif atık depoları ve kritik öneme sahip diğer objeler için herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko da yangının söndürüldüğünü, ancak bazı bölgelerde kuru ot ve çalılıklarda dumanların yükselmeye devam ettiğini açıkladı.

Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı Pripyat kenti yakınlarında 4 Nisan'da başlayan orman yangını geniş bir alana yayılmış, alevlerin nükleer santralin ve radyoaktif atıkların bulunduğu bölgeye yaklaşması endişelere neden olmuştu.

Bölgede yangın nedeniyle radyasyon miktarının normal seviyenin üzerine çıktığı, radyasyonun ülkenin diğer kesimlerine de yayılabileceği iddia edilmişti.

Yangının bazı kişilerce kasıtlı olarak çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulduğu açıklanmıştı.

Yangına yol açtığından şüphelenilen kişi yakalandı

Ukrayna polisi, Çernobil yangınını çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı. Kendi köyünde çöpleri ateşe veren 37 yaşındaki erkek şüphelinin, daha sonra kor parçalarını kuru otların üzerine atarak yangının başlamasına yol açtığının belirlendiği ifade edildi.

Nükleer felaketin ardından santralden yayılan radyoaktif atıkların gömülmesi için bölgede depolama merkezleri kurulmuştu.

Ukrayna'da 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan patlama tarihin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açmıştı.