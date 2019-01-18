Cerrah, Oğluna Ameliyatı 'Meyvelerle' Böyle Anlattı
16 dakika önce
– Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi.
– Çin
'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi.
Meyveler üzerinde gerçekleştirdiği bu ameliyatları kayda alan cerrah baba, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, büyük ilgi çekti.
Paylaşılan görüntülerde, cerrah olan baba bir yandan meyveler üzerinde ameliyat prosedürlerini anlatırken; bir yandan da bunları uyguluyor. Ameliyatı gerçekleştiren adam ardından, dikiş atıyor. - Çin
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:20 Kaynak: DHA
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