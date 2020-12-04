Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi - Son Dakika

Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi

04.12.2020 11:51
Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin düzenleme çalışmasını tamamladığı ve cuma günleri kurulması planlanan yeni Cerrah Pazar Yeri için üretici ve pazarcı esnafları arasında kura çekimi yapıldı.

İnegöl Belediyesi'nin düzenleme çalışmasını tamamladığı ve cuma günleri kurulması planlanan yeni Cerrah Pazar Yeri için üretici ve pazarcı esnafları arasında kura çekimi yapıldı.

İnegöl Belediyesi, bir süre önce Cerrah Mahallesinde Pazar ihtiyacını karşılamak adına yeni bir Pazar alanı düzenlemesi yapmıştı. Alanda yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla pazarın kurulması için de çalışmalara başlandı. Gerekli duyurular yapılıp 52 tezgah yeri için başvurular alındı. 32 üretici ve 20 pazarcı esnafı tezgahının yer alacağı Pazar yeri için kura çekimi de 01 Aralık Salı günü gerçekleştirildi.

Cuma günleri kurulması planlanan Cerrah Pazarında 32 üretici için 2,5x3 metrelik tezgahlar, 20 pazarcı esnafı için de 5x3 metrelik tezgah yerleri bulunacağı ifade edildi. Kura çekimi ise balıkçı, sebze-meyve, bakkaliye ve üreticiler olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı.

Kura çekimi sonrası encümende yer tahsislerinin yapılması sonrasında ve diğer işlemlerin tamamlanmasının müteakip pazarın haftada 1 gün olarak Cuma günleri kurulacağı aktarıldı. - BURSA

Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi
Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi

İnegöl Belediyesi, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cerrah Pazar Yerinin kuraları çekildi - Son Dakika


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