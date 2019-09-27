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Cerrah Pazar Yerinin Yapımına Başlandı

1 saat önce

İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesinde 35 civarında tezgahın yer alacağı butik pazaryerinin yapımı için çalışmalara başladı.

Cerrah Pazar Yerinin Yapımına Başlandı, System.String[]

Hayata geçirdiği projelerle şehri geleceğe taşıyan İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesinde yeni bir projenin startını verdi. Bölgede 35 civarında tezgahın yer alacağı butik bir Pazar alanı yapımı için çalışmalar başladı. 1200 m2'lik alanda projelendirilen çalışmayla hem bölgedeki vatandaşların Pazar ihtiyacını giderecek hem de yoğun piknikçi ağırlayan Cerrah Mahallesine gelenlerin ihtiyaçlarını giderecek bir Pazar alanı oluşturulması planlanıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ve bazı meclis üyeleriyle birlikte yapımına başlanan Pazar alanını yerinde inceledi. Taban, burada yaptığı açıklamada mahalleden gelen talepler üzerine projenin startını verdiklerini kaydederek; "Bugün Cerrah Mahallemizde yapımına başladığımız mini pazaryerini yerinde incelemek üzere buradayız. Arkadaşlarımız bu alanda, mahallemizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar hazırladılar ve bu çalışmaları şuanda sürdürüyoruz. Burada yaklaşık 1200 m2'lik alanda arkadaşlarımız 35 civarında tezgahın olacağı şekilde bir düzenleme yapıyorlar. Tabi burada zemin iyileştirmeleri, dolgular ve etrafındaki tretuvar uygulamaları neticesinde burada güzel ve mini bir butik pazaryeri ortaya çıkmış olacak" dedi.

Cerrah'ın piknikçilerin de uğrak mekanı olduğunu hatırlatan Taban, "Biliyorsunuz özellikle Cerrah bölgemiz hem yeşil alan açısından çok zengin bir alan. Burada gün içerisinde ve hafta sonları da çok yoğun piknikçilerin olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha özellikle köylerimizde yetişen, Cerrah bölgemizde yetişen ürünlerin sergilenmesi noktasında güzel bir pazaryeri olacak. Buraya gelen misafirler de buralardan alışveriş yapabilme imkanına sahip olacaklar. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah çalışma tamamlandığında burada tezgah alanları da oluşturulup esnaflarımız belirlenecek ve süreç başlamış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şehrimiz için güzel bir kazanım olacak" diye konuştu.

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
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