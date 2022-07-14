Cerrahi eldivenin içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Cerrahi eldivenin içerisinden uyuşturucu çıktı

14.07.2022 10:42
Cerrahi eldivenin içerisinden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda cerrahi eldivenin parmak uçları içerisine gizlenen metanfetamin ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda cerrahi eldivenin parmak uçları içerisine gizlenen metanfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 6 parça halinde cerrah eldiveni parmak uçları içerisine gizlenen 10 gram ağırlığında metanfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan A.K., M.B.K. ve Ç.C., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Bolvadin polisinden trafik denetimi Bolvadin polisinden trafik denetimi Yoklama kaçağı şahıs parkta yakalandı Yoklama kaçağı şahıs parkta yakalandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cerrahi eldivenin içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Cerrahi eldivenin içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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