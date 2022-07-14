Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 6 parça halinde cerrah eldiveni parmak uçları içerisine gizlenen 10 gram ağırlığında metanfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan A.K., M.B.K. ve Ç.C., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cerrahi eldivenin içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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