Son Dakika Haberleri: Cerrahi Günleri Derneği Hakkari'de toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Cerrahi Günleri Derneği Hakkari'de toplandı

49 dakika önce

Cerrahi Günleri Derneği Bölge Toplantısı, Hakkari'de yapıldı.

Cerrahi Günleri Derneği Hakkari'de toplandı, System.String[]
Cerrahi Günleri Derneği Bölge Toplantısı, Hakkari'de yapıldı.
Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programa farklı illerden cerrahi alanında çalışan profesör, doçent ve uzman doktorlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, Hakkari'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Çok farklı yerlerde toplantılara katıldıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:
"Ama burası gerçekten çok ayrıcalıklı bir yer. İki gündür bu yöredeyiz. Televizyonda izlediğiniz veya kafanızda hayal ettiğiniz şeylerin çok ötesinde bir görüntü ile karşılaştık. Bence hepimizin, ülkemizin her noktasında nasıl yaşamlar sürülüyor, anlatılanlar ve gördüklerimiz arasındaki farkı kendi kişisel yorumlarımızı mutlaka bir şekilde algılamasında fayda var. Dünden beri sıra dışı bir misafirperverlikle karşılandık. O yüzden de emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."
Konuşmanın ardından alanlarında uzman cerrahlar "safra kesesi ve safra yolları cerrahisi" konularında tartıştı.
Programa Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Cerrahi Günleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan, İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:02 Kaynak: AA
Uludağ Üniversitesi, Bursa, Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks otomobil, durağa böyle daldı Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin Ekrem İmamoğlu'ndan seçim öncesin son çağrı Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:51:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cerrahi Günleri Derneği Hakkari'de toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]