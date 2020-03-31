Cerrahi maske takan şahıs market çalışanını böyle gasp etti - Son Dakika

Küçükçekmece'de yüzüne cerrahi maske takan bir kişi girdiği markette kasiyeri gasp ederek kasadaki paraları çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli kısa sürede yakalandı.



Olay, 22 Mart günü Küçükçekmece Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünde cerrahi maske ile bir markete giren şahıs kasiyeri gasp ederek kasada bulunan bin 725 TL'yi çaldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi olduğu belirlenen Çağatay Polat D. (34), 26 Mart günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Çağatay Polat D. isimli şüphelinin Hırsızlık, Gasp, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.



Yüzüne taktiği cerrahi maske ile girdiği marketten bin 725 TL gasp eden Çağatay Polat D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yüzü maskeli şüphelinin market çalışanının boğazını koluyla sıktığı, daha sonra kasayı açtırdığı ve paraları alarak oradan ayrıldığı görüldü. - İSTANBUL