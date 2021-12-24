Üye Girişi
Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı

24.12.2021 19:17

Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı.

Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da kimliği belirsiz şahıs, gece geç saatlerde araçları kontrol ettikten sonra gözüne kestiği bir minibüsün camını cebinden çıkardığı cerrahi maskesiyle kırdı. Hırsız, mağdur pazarcıyı terazisiz bırakıp kayıplara karışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılık yapan Hüseyin Tosun, akşamdan aracını Pazar kuracağı cadde üzerine bıraktı. Hırsız, gece 02.10 sularında araçları kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği minibüsün camını cerrahi maske içinde taş koyarak kırdı. Hırsız, daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla minibüsün kapısını açarak içindeki teraziyi alıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bin lira zararım var"

Sabah tezgahını açmak için aracına yanaşan Tosun, aracının camı kırıldığını ve terazisinin olmadığını fark ettiğini söyledi. Araçta para olduğunu ve hırsızın parayı fark etmediğini belirten Tosun, "Hırsız, kapıyı kırdıktan sonra teraziyi alıp gidiyor. Yaklaşık bin liraya yakın bir zararım var. Polis ekipleri gereğini yapacağını söylediler" diye konuştu.

Tosun, hırsızdan şikayetçi olurken polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı
Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı
Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika


Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı         
19:13
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu         
14:32
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
19:12 Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı
18:51 Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti
18:28 Cinnet getiren adamın karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Cani koca yerdeki kadına defalarca ateş etmiş
18:05 Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:54 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
17:19 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız
17:17 Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!
17:02 Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak
16:44 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terör örgütü iltisaklıları belediyeye doldurdu" sözlerine yanıt: Yanlış yerden bilgi alıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 19:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Cerrahi maskeli hırsız, pazarcıyı terazisiz bıraktı... O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement