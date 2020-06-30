Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Gaziantep'te cerrahi maskeli iki hırsızın bir iş yerinin kapısını zorlayarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te cerrahi maskeli iki hırsızın bir iş yerinin kapısını zorlayarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden tespit edildikten sonra yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran günü Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli şahıs yakalandı. Cerrahi maskeli şüpheli şahısların, bir iş yerinin kapısını açma ve başka bir iş yerinden hırsızlık yapıp, çaldıkları malzemeleri götürme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çalışmalar sonucu çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, cerrahi maskeli iki şüpheli şahıs da yakalandı.

Yakalan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

İncilipınar Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cerrahi maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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