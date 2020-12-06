Cerrahi maskeli ve eldivenli hırsız, fırın kamerasında - Son Dakika

AKSARAY'da, fırının kapısını kırıp, içeri giren cerrahi maskeli ve eldivenli kimliği belirsiz kişi, kasadaki 400 lirayı çalarak, kaçtı. Hısrızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Minarecik Mahallesi 559 Sokak'ta Meliha Gümüşsoy'a ait fırında meydana geldi. Cerrahi maske ve eldiven takan kimliği belirsiz kişi, fırının plastik kapısını kırıp, içeri girdi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra kasadaki 400 lirayı çalarak, kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bugün öğle saatlerinde iş yerine gelen Meliha Gümüşsoy, kırık kapıyı ve kasadaki paranın olmadığını fark edince polise haber verdi. İhbarla iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Meliha Gümüşsoy, normal şartlarda 7 gün sürekli çalıştıklarını, sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanıp, 1 gün izin yaptıklarını; ancak hırsızlık olayının yaşandığını belirtti. Gümüşsoy, "Her yer kapalı, biz de yasaklara uymak için kapatmıştık. Hırsız bizi buldu. Bir de koronavirüs tedbirlerine uyarak maske ve eldiven takarak hırsızlık yapmış. Bunu da polis ekipleri ile güvenlik kamerasını izlerken gördük. Bu olay bizi de gülümsetti. Kapıyı kırarak içeri girmiş. Kasadan 400 lira para alıp, kayıplara karışmış" diye konuştu.

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