Cerrahi maskeyle yüzünü kapatıp, motosiklet çaldı - Son Dakika

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi, koronavirüsten korunmak için kullanımı zorunlu olan maskeyle yüzünü tamamen kapatarak, motosiklet çaldı. Bu anlar, iş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, dün sabah, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında kullanımı zorunlu hale getirilen maskeyle yüzünü tamamen kapatan kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol ettikten sonra park halindeki motosikletin yanına geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmemek için de başına şapka taktığı görülen şüpheli, motosikletin üzerine oturup, tek hamlede kilidini kırdı. Kimliği belirsiz kişi, oturduktan sonra ayaklarıyla ittiği motosikleti götürdü. Bu anlar, iş merkezinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.