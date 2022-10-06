Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır? - Son Dakika
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Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?

06.10.2022 17:24

Cübbeli Ahmet Hoca, Cerrahi tarikatının lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın evrimle ilgili sözlerini sert sözlerle eleştirdi. Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Memleket ne halde ya! Ne duruma kaldık ya! Bu millet bunu dinlerse nasıl imanı sağlam kalır?" dedi.

Ömer Tuğrul İnançer'in ölümünün ardından Cerrahi tarikatının liderliğine oyuncu Ahmet Özhan getirildi. Özhan, birkaç ay önce YouTube'da 'Evrim deyince, neden Müslümanların saçları diken diken oluyor?' başlıklı videosunda, "Bir şeyin Cenab-ı Hakk'ın yaratısı olan muhitte evvella bir hücre olup sonra onun içinden çıkan istidatla kemale ermesine ben 'kudretullah' diyorum, öteki de 'evrim' diyebilir. Ben meseleye böyle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CÜBBELİ AHMET HOCA'DAN TEPKİ

Cübbeli Ahmet Hoca'dan bu sözlere tepki geldi. Sözlerine "Acayip ya" diye başlayan Ünlü, "Bu adam şeyh oldu şimdi. Allah müritlerine hidayet versin. Memleket ne halde ya. Ne duruma kaldık ya. Bu millet bunu dinlerse nasıl imanı sağlam kalır?" ifadesini kullandı; şunları söyledi: "Bunlar Allah, peygamber, ayet, hadis hiçbir şey yok, dümdüz. O zaman ne oluyor? Uluslararası şeyh oluyor. Bütün bürokrat, bakanı, takanı bunları adam yerine koyar. Ama Cübbeli mağaradan dün çıkmış. İrtica, mürteci, yobaz.

"NE ANLATACAKSIN MİLLETE?"

Kuran okuyan yobaz oldu, hadis okuyan yobaz oldu. Bizim gibi sohbet yapanlara ne diyor çoğu? Ne anlatacaksın millete? Ayet, hadis anlatmazsan ne anlatacaksın? Dünyanın gavuru zirveye göre kendilerine göre, o noktada Müslüman oluyor. Niye Müslüman oluyor? Dayandığı noktada malzemesi bitiyor, 'Burada bir mucize var' diyor."

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Son Dakika Güncel Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın 'evrim' sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır? - Son Dakika


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