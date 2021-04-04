Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu - Son Dakika

Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu

04.04.2021 12:30

Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu Mıknatıstan, pile, yorgan iğnesinden, toplu iğnelere, kalemtraş, kolye ucu, küpe,çatal iğne,çivi,vida,oyun hamuru,madeni paralara yok yok Pandemi döneminde çocukların soluk borusuna en çok kuruyemiş...

Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu

Mıknatıstan, pile, yorgan iğnesinden, toplu iğnelere, kalemtraş, kolye ucu, küpe,çatal iğne,çivi,vida,oyun hamuru,madeni paralara yok yok

Pandemi döneminde çocukların soluk borusuna en çok kuruyemiş kaçtı, dezenfektan ve kolonya ikinci sırayı aldı

Çocuk cerrahı Mustafa Melikoğlu, çocukların yuttuğu ve ameliyatla soluk yada yemek borusundan ameliyatla çıkardığı cisimleri koleksiyon gibi panoda sergiliyor

Panoda mıknatıs, pil, yorgan iğnesi, toplu iğneler, kalemtıraş, kolye ucu, küpe, çatal iğne, çivi, vida, oyun hamuru, madeni paralar dikkat çekti

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu:

-"Korona döneminde çocuklar kuruyemişe çok yaslandılar, aileler de onları teşvik ediyor sanırım"

-"Fındık, fıstık, ceviz parçası, patlamış mısır sayısı arttı, son 1 yılda 55 civarında soluk borusuna yönelik operasyonlar yaptık"

-"Çocuk acile gelen hastaların arasında dezenfektan ve kolonya içen çocuklar var"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, çocukların yuttuğu ve yemek ya da soluk borusundan operasyonla çıkarttığı cisimleri hastane koridorundaki panoda koleksiyon gibi sergiliyor. Melikoğlu, pandemi sürecinde çocukların eve hapsolmasıyla soluk ve yemek borusuna kaçan kuruyemiş sayılarında artış yaşandığına dikkat çekti.

Melikoğlu, yaşları 6 ay ile 7 yaş arasında değişen bebek ve çocukların oyun oynarken veya yemek yerken soluk ya da yemek borularına kaçan cisimleri 42 yıldır başarıyla yürüttüğü operasyonlarla çıkarıyor. Mustafa Melikoğlu, ailelerin duyarlılık kazanması için solunum ve sindirim sisteminden çıkarılan cisimleri, hastanenin H Blok Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölümü'nde koridorunda oluşturulan iki panoda sergiliyor. Koleksiyon gibi panoda, oyuncak mıknatıs, pil, yorgan iğnesi, toplu iğneler,kalemtıraş, kolye ucu, küpe, çatal iğne, çivi, vida, oyun hamuru, madeni para, oyuncak parçaları,kalemlerin uç ve arka kısım parçaları ve trakastomi borusunun bir parçasının yer aldığı görüldü. Panoda, pandemi süreciyle evde daha çok zaman geçiren çocukların soluk borularına kaçan kuruyemiş ve parçalarında çeşitlilik olması dikkat çekti. Kuruyemişlerden ise, ayçekirdeği kabuğu,ceviz, yer fıstığı, kabak çekirdeği, antep fıtığı kabuğu, fındık parçası, badem içinin yer aldığı görüldü.

Çocuk cerrahisinde 42 yılı geride bırakan Mustafa Melikoğlu, 6 ay ile 7 yaş arasındaki bebek ve çocukların sindirim ve solunum yollarından çıkarılan nesneler hakkında bilgiler verdi.

"Oyuncaklardaki pillere dikkat"

Korona virüsün herkesi olduğu gibi çocukları da eve hapsettiğini kaydeden Melikoğlu, bu çocukların da oyuncaklara daha kolay ulaşmaya başladığını bildirdi.

Bu durumun hem iyi hem de kötü olduğunun altını çizen Melikoğlu, "İyi tarafı çocuklar bir şeylerle meşgul oluyorlar, kötü tarafında ise yabancı cisim içen,yutan, soluyan çocuklar 1.5 ile 6 yaşa kadar olan çocuklar. Bunlarda araştırmacı vasıfları nedeniyle buldukları her şeyi önce ağızlarına götürüp tadına kokusuna bakmak istiyorlar. Bizim ihmalimiz sonucu ortada bırakılan, kuruyemiş yada oyuncak parçalarını çocuklar yutuyor. En çok korktuğumuz oyuncak pilleridir. Çocuklar oyuncağı açtığı zaman yuvarlak küçük pilleri yutuyorlar. Yutulan bu pil yemek borusunda çalışmaya devam ediyor. Yemek borusu yanıyor. Geç kalındığı zaman tedavi daha zor oluyor. Erken dönemde gelinirse o pilleri çıkarıyor ve tedavi süreci sağlıklı şekilde tamamlanıyor" dedi.

"Soluk borusuna yönelik vakalarda artış"

Soluk borusu için çocukların ne bulursa onu yuttuklarını ifade eden Melikoğlu, " Korona döneminde çocuklar kuruyemişe çok yaslandılar. Aileler de onları teşvik ediyor sanırım. Fındık, fıstık, ceviz parçası, patlamış mısır almaya başladılar. Son 1 yılda 55 civarında soluk borusuna yönelik operasyonlar yaptık. Bunların arasında en çok fıstık ve ceviz parçaları var. Kalem uçları, kalem parçaları çıkardık. Ciddi tablolar oluşuyor, tüm soluk borusunu tıkayan bir şeyse çocukların ani kaybıyla ölebilirler. Çıkarılırsa sorun yok. Küçük parçalar çocukların broşlarına gidiyor. Tıkandığı zaman içeride hava sıkışıyor, solunum sıkıntısı nedeniyle bize geliyor" ifadelerini kullandı.

"Pandemi kuruyemiş vakalarını arttırdı"

Sindirim sistemi panosunda çocukların yuttuğu kuruyemişleri gösteren Melikoğlu,"En çok fıstık, ceviz, fındık parçası, fındık kabuğu, çekirdek parçaları, kabak çekirdeğinin içi, antep fıtığı kabuğu var. Bunların bir kısmını bozulduğu için sergilemiyoruz. Bunlar çocuklardan çıkarılan materyaller. Korona virüs döneminde sayımız çok arttı. Son iki ayda fındık, antep fıstığı, ceviz, kestane, buğday tanesi, yer fıstığı çıkardık. Muhtemelen çocuklar daha kolay ulaşmaya başladı ve artış o nedenle oldu.

Aileler çocukları emeklemeye başladıktan ve 5-6 yaşına gelene kadar evlerine kuruyemişi onların olduğu ortamda kullanmamalılar ve dikkatli olmalılar"diye konuştu.

Melikoğlu, yutulan bir kuruyemiş parçası tümüyle soluk borusunu kapatabilir ve ani ölümlere enden olabileceğini sözlerine ekledi.

Mustafa Melikoğlu, çok basit bir konu gibi görünmesine rağmen ailelerin dezenfektan, temizlik ürünleri, kuruyemiş, oyuncak pilleri, para ve diğer materyaller konusunda dikkatli olmalarını bildirdi.

"Bakliyat soluk borusuna giderse tehlike"

Evde hazırlanan bakliyat yemeklerinden kuru fasulye, nohut, pirinçleri çocukların ailenin farkında olmadan yuttuğunu ifade eden Melikoğlu,"Yutulduğu zaman değil ama bu cisimler soluk borusuna kaçarsa ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bakliyatları çocukları uzak tutmak gerekir. Çocukları kontrol etmek kolay değil" dedi.

"Çivi, iğne, nazarlıklı çatal iğneler var"

Panoda sergilediği cisimlerden örnekler gösteren Melikoğlu, "Panoda ilgi çeken iki mıknatıs var. Çocuğa oynasın diye verilmiş. 7 yaşındaki çocuk merak etmiş bu mıknatısın birini yutmuş daha sonra bunun ikinci eşini de yutmuş. Bu mıknatıslar bağırsağa kadar gidip orada birleşmişlerdi. Bu kadar sıkışınca bağırsak etkileniyor ve tıkanıyor. Ameliyatla çıkardık ve bağırsağı da onardık. Kalemtıraş çıkardık, paralar var bol miktarda. Çivi ve büyük iğne var. Topuzlu iğneler var, bunu daha çok başörtüsü kullananlarda görüyoruz. Nazarlıklı çatal iğneleri çocuklar yutuyor. Yemek borusunda bu iğne takılıyor. İçeride sıkılır ve devamlı orada kalırsa yemek borusunun delinmesine neden oluyor. Bunları ışıklı boruyla ameliyat ortamında çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Farkındalık sağladık"

Panoyu görenlerin ilgilisi çektiğini ve duyarlılık kazandığının altını çizen Melikoğlu, farkındalık sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Melikoğlu, bu cisimlerin çıkarılmasının zor bir ameliyat olduğunu ve çocukların zamanında ulaştırılmasının önemli olduğunun altını çizdi.Korona virüs döneminde dezenfektan ve kolonya kullanımının arttığına değinen Melikoğlu, yüksek alkol nedeniyle bu ürünleri içen çocukların alkolle ilgili sıkıntının yanında hem ağız hem de yemek borusunu yakma ihtimallerinin olduğunu bildirdi.

"Dezenfektan ve kolonya içimi arttı"

Orta yerde bulunan dezenfektan ve kolonyanın çocukların hem kokusunu hem tadını merak ettiğini dile getiren Melikoğlu, "Oyuncak gibi çocukların ellerinde olduğu sürece kapaklarını da yutabilirler. Çocuk acile gelen hastaların arasında dezenfektan ve kolonya içen çocuklar var" dedi.

Melikoğlu, çamaşır suyu, yağ ve kireç çözücüden kaynaklı yanıkları görmemeye başladıklarını ailelerin bilinçlendiklerini mutlu olduklarını dile getirdi.

Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu
Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu
Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu
Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu

Pandemi, oyunlar, Fındık, Ceviz, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız Lille futbolcusu Tiago'dan sahada sinirini alamayan Neymar, koridorda üstüne saldırdı! İşte o görüntüler Lille futbolcusu Tiago'dan sahada sinirini alamayan Neymar, koridorda üstüne saldırdı! İşte o görüntüler Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Elindeki sigarayla uyuyakalan adam evini yaktı Elindeki sigarayla uyuyakalan adam evini yaktı Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin
Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi         
13:44
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı         
13:26
Pandemide zorlu günler geçiren esnafa yeni destekler yolda: Ücretsiz izne çıkacaklara aylık 1500 lira verilecek Pandemide zorlu günler geçiren esnafa yeni destekler yolda: Ücretsiz izne çıkacaklara aylık 1500 lira verilecek         
13:16
70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü 70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü         
12:21
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti         
11:13
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında         
11:05
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti         
00:15
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 14:02:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cerrahın çocukları ölümle burun buruna getiren sıra dışı yabancı cisim koleksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei