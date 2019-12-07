Cerrahlar böbrek nakil operasyonlarını canlı yayında izledi

AKDENİZ Ünivertesitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği ile Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Akdeniz Organ Nakli Günleri'nde canlı yayında bir hastaya böbrek nakli yapılarak, 380 cerrah ve koordinatöre eğitim verildi.

Akdeniz Organ Nakli Günleri kapsamında, Antalya'da bir otelde laparoskopik ve robotik böbrek nakli cerrahisi kursu düzenlendi. Kursa, Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden 380 cerrah ve organ nakil koordinatörü katıldı. Organ Nakli Günleri Cerrahi Kursu'nun ilk gününde organ nakli koordinatörleri, bölgesel paylaşımlar ve yeni hedefler ele alındı. Kursta, AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal, Dr. Mehmet Kazak, Dr. Yavuz Selim Çınar, Dr. Elif Kocaman ve Dr. Bahri Kemaloğlu sunum yaptı.

CANLI YAYINDA BÖBREK NAKLİ

Kursun devamında ise AÜ Hastanesi ameliyathanelerinde, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemiyle canlı böbrek verici ameliyatları ve robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen böbrek nakli operasyonları video konferans yöntemiyle izletildi. Canlı yayında, canlı 4 vericiden alınan böbrekler, hastalara nakledildi.

İki gün sürecek kurstaki nakil operasyonları 1. ameliyathanede Doç. Dr. İsmail Demiryılmaz, 2. ameliyathanede Prof. Dr. Ayhan Mesci, 3. ameliyathanede Prof. Dr. Burak Koçak tarafından gerçekleştirildi. 4. ameliyathanede ise alıcı ameliyatları Prof. Dr. Bülent Aydınlı , Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu, Doç. Dr. Özgür Dandın tarafından yapıldı.

Nakiller sırasında kurs salonundaki cerrahlar ve organ koordinatörleri ameliyat ekiplerine soru sorma imkanı da buldu. Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve diğer ameliyat ekipleri sorulara cevap verdi.

Naklen yayınlanan ameliyatların moderatörlüğünü Prof. Dr. Volkan Tuğcu, internet koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Fatih Can yaptı. Ameliyatlar Hintli Prof. Dr. Rajesh Ahlawat ile Dr. Feraz Amir Zafar'ın katılımıyla düzenlenen toplantı da ele alındı.