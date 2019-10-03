Son Dakika Haberleri: Cerrahpaşa'da eğitime ara verildi
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Cerrahpaşa'da eğitime ara verildi

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

Cerrahpaşa'da eğitime ara verildi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.


Rektörlüğün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

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İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:16 
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