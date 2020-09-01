Cerrahpaşa'da koronavirüs aşısı için sağlık çalışanları gönüllü oldu - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa(İÜC)- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen , koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarında gönüllerin belirlendiğini açıkladı. Gönen, "Toplamda 4 farklı aşının faz 3 çalışmasına dahil olacağız. İlki hemen Eylül 'ün 15'inde başlayacak ve bununla ilgili gönüllüler de tespit edildi. Özellikle hocalarımız, meslektaşlarımız gönüllü olmak istedi. Bir kısmını meslektaşlarımızdan aldık ama toplumun diğer kesimlerinden de gönüllüler olması arzu edildiği için, bu şekilde bir gönüllü çalışması yaptık. İlk faz 3 aşı denemesi için, gönüllüler şu anda belirlendi" dedi. Gönen, "Aşı inşallah faz 3'te de başarılı çıkarsa, yıl sonuna doğru ya da 2021'in başlarında pandemi ile mücadelede toplumun hizmetine sunulabilir" bilgisini verdi.

Koronavirüse karşı Almanya merkezli yürütülen aşı çalışmasının son aşaması, yani Faz 3 gönüllü insan denemeleri, Türkiye'de 9 merkezde 1000 kişi üzerinde yapılacak. Aşı denemelerinin yapılacağı merkezlerden biri de, İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. 15 Eylül'de başlayacak ilk çalışma için, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin gönüllü listesi belirlendi. Gönüllü sayısının 100'ün üzerinde olduğu kaydedildi.

BAŞARILI OLURSA YIL SONUNDA SUNULACAK

Faz 3 çalışmaları yapılacak aşılarla ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa(İÜC)-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Mart 2020 tarihinden bu yana pandemi ile tüm dünya mücadele ediyor. Pandemi ile baş etmenin iki yolu var. ya toplumun yüzde 50'si bu hastalığı geçirecek, buna sürü bağışıklığı diyoruz ki şu anda buna çok uzağız. Yaptığımız antikor testlerinde binde 4, binde 6'larda görünüyor. ya da etili bir aşı bulunacak, toplum aşılanacak ve antikorlar toplumu hastalıktan koruyacak. Dünyada aşılarla ilgili 100'ün üzerinde çalışmalar var. Aşıların veya ilaçların kullanıma geçebilmesi için bir takım aşamalar var. Bunlar faz 1 ve faz 2 dediğimiz aşamalar ki bu denemeler az sayıda insanda yapılır. Bunlarda başarılı olunursa, faz 3 dediğimiz aşamaya geçilir ve daha çok sayıda sağlıklı gönüllüde, bu aşılar denenir. Bu aşamada da başarılı olursa, toplumu tedavide kullanılmaya başlar. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4 tane aşıda faz 3 çalışmalarının yapılacağı merkezlerden bir tanesi. 15 Eylül gibi, 7 bin kişide faz 1 ve faz 2 çalışması başarılıyla tamamlanmış Almanya merkezli bir aşının Almanya, Amerika ve Türkiye'de faz 3 çalışmasına geçilecek. Ülkemizde 9 merkezde, bin kişi bu çalışmaya dahil olacak. Bu merkezlerden biri de Cerrahpaşa. Faz 1 ve faz 2 çalışmalarında başarılı çıkmış bu aşı inşallah faz 3'te de başarılı çıkarsa, yıl sonuna doğru ya da 2021'in başlarında pandemi ile mücadelede toplumun hizmetine sunulabilir" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE MESLEKTAŞLARIMIZ GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEDİ"Eylül'ün sonuna doğru ise faz 1 ve faz 2 çalışmaları tamamlanan Çin merkezli bir aşının, faz 3 çalışmalarının da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda yapılacağını vurgulayan Gönen, "Daha sonra iki ayrı çalışmada da yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı merkezlerden biri olarak, faz 3 çalışmalarında bulunacak. Toplamda 4 farklı aşının faz 3 çalışmasına dahil olacağız. İlki hemen Eylül'ün 15'inde başlayacak ve bununla ilgili gönüllüler de tespit edildi. Gönüllüler sağlıklı olmalı. Antikorlarına bakıldığında, antikorların gelişmemiş olması lazım, yaşları ise 85'in altında olması lazım. Özellikle hocalarımız, meslektaşlarımız gönüllü olmak istedi. Bir kısmını meslektaşlarımızdan aldık ama toplumun diğer kesimlerinden de gönüllüler olması arzu edildiği için, bu şekilde bir gönüllü çalışması yaptık. İlk faz 3 aşı denemesi için, gönüllüler şu anda belirlendi. Diğerleri için süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AŞININ GÜVENİLİRLİĞİAşının güvenilirliği ilgili olarak ise Gönen, şöyle konuştu: "Bu aşı ya da ilacın daha az sayıdaki insanda önce faz 1 ve faz 2 çalışması yapıldı, buradan başarıyla çıktıktan sonra faz 3'e geçiliyor. Faz 3'te de çift-kör çalışma yapılıyor burada. Ben gönüllüyüm, bana aşı da verilebilir, placebo dediğimiz serum fizyolojik de verilebilir. Bunu ne ben bilebilirim, ne de bana uygulayan hekim bilir. Bunu sadece işi koordine eden merkez bilir. Zaten sorun olacak olsaydı ve bir komplikasyon ortaya çıkacak olsaydı faz 1 ve faz 2 çalışmalarında ortaya çıkardı. Orada başarılı bulunduktan sonra faz 3'e geçiliyor. Şu anda dünyada 100'ün üzerinde çalışma var ve bunların bir kısmı faz 1 ve faz 2 aşamasını tamamlayamadı. Büyük bir yan etki beklenilmez çünkü faz 1 ve 2 başarılı geçmiştir ancak diğer yan etkiler için zaten bu çalışma yapılıyor. Onları da hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, gönüllü olmak için herkes çok hevesliydi. Meslektaşlarımız, hocalarımız hatta rektörümüz de gönüllü olmak istiyorum dedi. Kaç kişinin gönüllü olmak istediği hakkında net bir rakam veremem, kısıtlı sayıda gönüllü dışarıdan alındı. Bir çoğu kendi çalışanlarımızdı. Pandemi mücadelesi devam ediyor. Aşı ile ilgili ümidimiz arttı. Ama bunun faz 3 çalışmalarında başarılı olup, kullanılabilir hale gelene kadar, bizlerin tedbirleri elden bırakmaması lazım."

EYLÜL SONUNDA DA YENİ DENEMELER VARÖte yandan faz 1 ve faz 2 çalışmalarında başarılı olan 3 farklı aşının da gönüllü insan denemeleri Cerrahpaşa'da yapılacak. Eylül sonundan itibaren faz 3 çalışmalarının yapılacağı diğer 3 aşı için ise gönüllülerin belirlenmesi süreci ise devam ediyor.

- İstanbul