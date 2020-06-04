CERRAHPAŞA'DA KORONAVİRÜSLE MÜCADELE: GÜNDE 400 HASTADAN 40 HASTAYA... - Son Dakika

CERRAHPAŞA'DA KORONAVİRÜSLE MÜCADELE: GÜNDE 400 HASTADAN 40 HASTAYA...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen," Bizim ilk başvuru polikliniğimize günde ortalama 400'ün üzerinde hasta geliyordu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen,

" Bizim ilk başvuru polikliniğimize günde ortalama 400'ün üzerinde hasta geliyordu. Şimdi 40-60 hasta geliyor"

"Bu yeni süreçte Cerrahpaşa olarak hızla eski rutinimize dönme arzusundayız. Eğitim başlayacak, intörnlerimiz geldi. Herhalde kısa zamanda pandemi hastanesi olmaktan çıkarız diye düşünüyorum. Hasta sayıları gerçekten azaldı"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/ İstanbul,(DHA) - KORONAVİRÜSLE yürütülen mücadelede ilk akla gelen hastanelerinden biri olan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, yeni normal dönemine hazırlanıyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana süreci başarıyla yürüten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, vaka sayıları oldukça azaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Bizim ilk başvuru polikliniğimiz ve temaslı polikliniğimize günde ortalama 400'ün üzerinde hasta geliyordu. Şimdi 40-60 hasta geliyor" dedi.

KORONAVİRÜS HASTA SAYIMIZ OLDUKÇA AZALDI

Türkiye'de ilk koronavirüs pozitif vakasının görülmesinden bu yana İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hızla yaptıkları planlama ile koronavirüse karşı ciddi bir mücadele veriyor. Koronavirüs hastalarının giderek azaldığı hastanede, ilk başvuru ve temaslı polikliniğine müracaat eden hastaların sayısı ise 10 kat azaldı.

Koronavirüs hastalarının giderek azaldığını vurgulayan Gönen, 'Süreçle ilgili kısa bir özet sunacak olursak, Mart'ın 10'undan itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne 81 bin küsur hasta müracaat etmiş. Bunun 8 bin 500'ü koronavirüs nedeniyle ve biz bin 100 kişiyi yatırarak tedavi etmişiz. 180 kişiyi ise yoğun bakım ünitesinde takip etmişiz. O zaman her gün bir servisi Kovid servisi yaparak bugünlere geldik. 17 tane servis açmıştık. Cerrahideki monoblok binamızın tamamı dolmak üzereydi. Orta bloku ve dahiliye bloğunu da kovid servisi olarak hazırladığımız bir dönemden, 220'nin üzerinde hastayı yatırarak takip ettiğimiz bir süreçten bugünlere geldik. Şu anda hasta sayımız oldukça azaldı. Bugün itibarıyla 9 tane yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 38 hasta, hastanemizde mevcut" şeklinde konuştu.

'PANDEMİ HASTANESİ OLMAKTAN ÇIKARILMAYI BEKLİYORUZ"

Hastanedeki 'yeni normal' düzenlemelerini anlatan Sait Gönen, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek pandemi hastanesi olmaktan çıkarılma haberini beklediklerini ifade ederek, 'Tabii burası bir eğitim kurumu. Biz normal rutinimize dönmek istiyoruz. Hem eğitim kurumu, hem ülkenin her tarafından gelen hastalığa karşı hastaların müracaat ettiği büyük bir merkez. Biz koronavirüs nedeniyle ameliyatlarımızı ve tedavilerimi öteledik. Elektif ameliyatları durdurmuştuk ve acil olmayan bütün hastalarımıza bizler, bir süre gelmemelerini söylemiştik. Artık yeni normal ile birlikte biz de kendi rutinimize dönme arzusundayız. Bunun için de haber bekliyoruz aslında. Sağlık Bakanlığı'ndan bizi pandemi hastanesinden çıkarması haberini bekliyoruz ki kendi rutinimize hızla dönelim. Tabii yeni normalde yine bu pandemi devam ettiği sürece, Mart'ın ilk haftasındaki yaşantımız olmayacak. Yine sosyal mesafelerin korunduğu, maskelerin mutlaka takılması gerektiği, girişlerde ateş kontrollerinin yapıldığı süreç devam edecek. Yine hijyene dikkat edilen bir süreç olacak herkes için. Biz polikliniklerimizde, hastanelerimizde her gelen hastamızı koronavirüs olabilir düşüncesi ile yaklaşıp kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyiniyoruz ve hastane şartlarını ona uyarlayarak, her gelen hastamıza 'koronavirüs olabilirö düşüncesi ile yaklaşacağız. Servislerimizdeki hastaların aralarındaki mesafeyi sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenledik ve yatırdığımız hasta sayısını yarıya yakın azaltmak zorunda kaldık. Bu yeni süreçte Cerrahpaşa olarak hızla eski rutinimize dönme arzusundayız. Eğitim başlayacak, intörnlerimiz geldi. Herhalde kısa zamanda pandemi hastanesi olmaktan çıkarız diye düşünüyorum. Hasta sayıları gerçekten azaldı" diye konuştu.

İLK BAŞVURU VE TEMASLI POLİKİLİNİĞE BAŞVURAN HASTA SAYISI 10 KAT AZALDI

Gönen, ilk başvuru ve temaslı polikliniğine gelen hasta sayılarında da ciddi bir düşüş olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

'Bizim ilk başvuru polikliniğimiz ve temaslı polikliniğimize günde ortalama 400'ün üzerinde hasta geliyordu. Şimdi 40,50,60 hasta geliyor. Bugün gelmeden uğradığımda 25 hasta gelmişti. Gittikçe azaldı ama bu pandeminin bittiği anlamına gelmez, dünyadaki son korona pozitif hasta iyileşmeden, pandemi bitmez diye düşünüyorum"

'ANTİKOR TESTLERİNİN FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hastalara antikor testi yapmaya başladıklarını ve Cerrahpaşa mikrobiyolojide farklı antikor testlerinin incelendiğini anlatan Gönen, 'Antikor testleri oldukça önemli ama sensitivite ve spesivitesi yüksek testlerle bunu yapmak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı bu konudaki birçok testi bir takım merkezlerde çalışmalar yaparak deniyor. Sensitivite ve spesivitesi en yüksek olan testi sanıyorum kullanıma sürecek. Cerrahpaşa bünyesinde de çalışma amacıyla yapılan testler var. Çok merkezli çalışmaların bir çoğunda Cerrahpaşa yer alıyor. Bu amaçla gelen vatandaştan para almadan yaptığımız, çalışma amaçlı testler var. Çok sayıda test var şu anda, benim bildiğim 5-6 test var. Bunlardan sestivite ve spesivitesi en yüksek olanını almak gerekiyor. Bu noktada oluşmuş bir konsensüs yok ama bu testlerin faydalı olacağına ben de inanıyorum. Bundan sonraki süreçte en azından bağışıklık oranımızın ne durumda olduğunu öğrenmek için bu testleri yapmak gerekiyor. Cerrahpaşa mikrobiyolojide ve bir başka klinikte bu testlerin sensitivite spesivitesi ile ilgili bir takım testler yapılıyor. 3-4 ayrı testle ilgili çalışmalar var şu anda ama elimizde tam olarak bir veri yok" ifadelerini kullandı.

CERRAHPAŞA'DA KORONAVİRÜSLE MÜCADELE: GÜNDE 400 HASTADAN 40 HASTAYA...

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Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CERRAHPAŞA'DA KORONAVİRÜSLE MÜCADELE: GÜNDE 400 HASTADAN 40 HASTAYA... - Son Dakika

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