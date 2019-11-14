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Cerrahpaşa'da kozmetik tedaviler yapılacak

6 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrrahpaşa, Tıp Fakültesi bünyesinde Kozmetoloji Birimi açıldı.

Cerrahpaşa'da kozmetik tedaviler yapılacak, System.String[]
İSTANBUL Üniversitesi-Cerrrahpaşa, Tıp Fakültesi bünyesinde Kozmetoloji Birimi açıldı. Botokstan mezoterapiye kadar birçok kozmetik tedavi Türkiye'de ilk kez bir devlet üniversitesinin tıp fakültesi çatısı altında yapılacak.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa güvencesi altında hizmet verecek bir kozmetoloji birimi açmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Herkes kozmetik bir problemden dolayı işlemler yaptırmak istiyor. Kırışıklık, leke tedavisi, akne izleri, sivilce izleri gibi birçok tedaviye ihtiyaç duyuluyor. Ancak hastalar güven duyacakları ve kısmen ucuz olabilecek bir yer arıyor. Biz de 'Neden bu işlemler bir üniversite hastanesinde olmasın?' dedik ve Kozmetoloji Birimi'ni açtık."

BOTOKSTAN MEZOTERAPİYE KADAR BİRÇOK UYGULAMA

Hastaların hem kaliteli hem de uygun fiyata hizmet alacağını belirten Dr. Kutlubay neler yapıldığı hakkında da bilgi verdi: "Cerrahi olmayan botoks uygulamaları, dolgu, mezoterapi, mikroiğnelemeler, ip tedavileri, PRP uygulamaları, lazerler ve ışık sistemleri var. Amacımız cildi yenilemek, canlandırmak, kırışıklıkları azaltmak, asimetrileri düzeltmek" dedi.

Toksin uygulamaları için kullandığımız bir odamız var, saç hastalıkları için kullandığımız bir odamız var, lazer odamız var. Leke tedavisi, dövme sildirme gibi uygulamalar yaptığımız bir lazer cihazımız var. Bunun yanı sıra dermatoloji ile alakalı günübirlik serum, ilaç uygulamaları yaptığımız bir odamız var.


- İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:11 Kaynak: DHA
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