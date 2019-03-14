Son Dakika Haberleri: Cerrahpaşa'dan Rekor Maaş Promosyon Anlaşması

Cerrahpaşa'dan Rekor Maaş Promosyon Anlaşması

50 dakika önce

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünün, maaş promosyon ihalesini 6 bin 200 TL'lik rekor ücretle QNB Finansbank kazandı.

Cerrahpaşa'dan Rekor Maaş Promosyon Anlaşması, System.String[]
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünün, maaş promosyon ihalesini 6 bin 200 TL'lik rekor ücretle QNB Finansbank kazandı.

Cerrahpaşa Rektörlüğünden alınan bilgiye göre dün gerçekleştirilen ve bugün sözleşmesi imzalanan maaş promosyonu ihalesinde kazanan QNB Finansbank oldu.

7 ilçede 7 kampüsle eğitim faaliyetlerine devam eden Cerrahpaşa Rektörlüğünün dün yapılan ihalesinde, kazanan ONB Finansbank, 6 bin TL'ye aldığı ihalenin sözleşmesini 200 TL jest yaparak 6 bin 200 TL'ye imzaladı.

Sözleşme kapsamında Cerrahpaşa'nın 6 bini aşkın çalışanına 4 yıl için defaaten 6 bin 200 TL, intern öğrencilerine ise 35 TL ödenecek.

QNB Finansbank ile bugün imzalanan sözleşme, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Finansbank, Cerrahpaşa, Ekonomi
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