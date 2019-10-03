Cerrahpaşa Rektörü Aydın: "Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim...
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Cerrahpaşa Rektörü Aydın: "Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi"
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:44 Kaynak: AA
İÜ- Cerrahpaşa Rektörü Aydın: "Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi"
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