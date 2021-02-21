Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesi - Son Dakika

Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesi

21.02.2021 13:30
Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya (İÜC) bağlı hastanelerin geçmiş yıllara ait birikmiş toplamda 259 milyon TL'lik borç ödemesi gerçekleşti.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'ya (İÜC) bağlı hastanelerin geçmiş yıllara ait birikmiş toplamda 259 milyon TL'lik borç ödemesi gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üniversite hastaneleri için 2020 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve (Haseki) Kardiyoloji Enstitüsü'nün de bulunduğu tüm üniversite hastanelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer borçlarına ilişkin ödemeler 28 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yaklaşık 235 milyon TL, Kardiyoloji Enstitüsü'nün ise yaklaşık 24 milyon TL'lik borcu kapatılmış oldu. Bu ödeme kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin borcunun yüzde 87'si, (Haseki) Kardiyoloji Enstitüsü'nün ise yüzde 99'u kapatılmış oldu. Ödenen tutar 31 Ağustos 2020 tarihi öncesi ve yapılan yasal düzenlemeyle alacaklarından belli oranda feragat eden tedarikçi firmalara yapıldı. Yapılan düzenleme ile firmaların alacaklarından feragat etmesi nedeniyle önemli miktarda kaynak tasarrufu da sağlandı. Tedarikçi firmaların feragat ettiği toplam tutar 58 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kasasında kalarak kamu yararı da sağlanmış oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Başkan Yardımcısı Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tüm üniversite hastanelerine yapılan bu desteğin, uzun süredir yaşanan mali süreçler için ciddi bir katkı sağladığını ifade etti. 2020 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte üniversite hastanelerine ilk kez bu büyüklükte hibe şeklinde bir desteğin verildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Aydın, bundan sonraki ödeme dengeleri açısından da yol haritasının Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerince belirlendiğini, Devlet Malzeme Ofisi gibi bir güçlü alım kaynağının da üniversite hastanelerine bazı alımlarda destek sağlayacağını ifade etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sağlık alanında en önemli eğitim ve araştırma merkezleri arasında yer aldığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Aydın, Tıp Fakültesinin Türkiye'nin en çok tercih edilen tıp fakültelerinden olduğunu, Robotik Cerrahi de dahil olmak üzere birçok teknolojik ve yeni uygulamaların da Cerrahpaşa'da yapıldığını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesi
Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesi

Türk Lirası, Üniversite, Cerrahpaşa, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Hakem Zorbay Küçük'ün babası canlı yayında anlattı: Herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak Doğumdan sonra yaşadığı şiddetli baş ağrısı ve tansiyonun nedeni milyonda bir görülen tümör çıktı Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? Çin'e ekip gönderen Dünya Sağlık Örgütü üzerinde durdukları 4 ihtimali paylaştı Kendisine lakabıyla seslenen husumetlisini vuran şahıs tutuklandı ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı, parçalar evin üzerine düştü
Eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den ABD'nin Gara açıklamasına tepki: Aptalcaydı, yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor Eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den ABD'nin Gara açıklamasına tepki: Aptalcaydı, yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor         
13:11
Bu sezon 7 maçta forma giyen Muslera, kalesine gelen 30 şutun 27'sini kurtardı Bu sezon 7 maçta forma giyen Muslera, kalesine gelen 30 şutun 27'sini kurtardı         
12:56
Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış         
12:25
Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi         
11:29
Tokkal ailesinin katil zanlısı adliyeye çelik yelekle getirildi Tokkal ailesinin katil zanlısı adliyeye çelik yelekle getirildi         
11:17
Sibirya soğuklarını aratmayan Sivas'ta havaya atılan su yere buz tanecikleri olarak düştü Sibirya soğuklarını aratmayan Sivas'ta havaya atılan su yere buz tanecikleri olarak düştü         
11:08
Bir ailenin yok olduğu cinayette sır perdesi aralandı! Katil zanlısı eski ortağı çıktı Bir ailenin yok olduğu cinayette sır perdesi aralandı! Katil zanlısı eski ortağı çıktı         
10:50
Kullandığı dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptıran sürücü, hukuk mücadelesini başlattı Kullandığı dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptıran sürücü, hukuk mücadelesini başlattı         
09:39
Şanlıurfa'da biberler tükenince, acı yemeden duramayan halk için Antalya'dan Şili biberi getirtildi Şanlıurfa'da biberler tükenince, acı yemeden duramayan halk için Antalya'dan Şili biberi getirtildi         
08:58
1 Mart itibarıyla normalleşmesi beklenen Bingöl'de vaka sayılarının düşüşündeki en önemli etken çetin kış şartları 1 Mart itibarıyla normalleşmesi beklenen Bingöl'de vaka sayılarının düşüşündeki en önemli etken çetin kış şartları         
08:42
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu         
00:15
Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi         
23:45
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi         
16:07
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 13:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei