Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid verilerini instagram hesabından günlük paylaşıma başladı - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid verilerini instagram hesabından günlük paylaşıma başladı - Son Dakika
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid verilerini instagram hesabından günlük paylaşıma başladı
6 saat önce
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel direktörlüğü Covid Hasta Verilerini dünden itibaren günlük olarak fakültenin resmi instagram hesabından paylaşmaya başladı.
İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel direktörlüğü Covid Hasta Verilerini dünden itibaren günlük olarak fakültenin resmi instagram hesabından paylaşmaya başladı. - İstanbul
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
24.04.2020 01:18:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid verilerini instagram hesabından günlük paylaşıma başladı - Son Dakika