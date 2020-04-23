Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid verilerini instagram hesabından günlük paylaşıma başladı - Son Dakika

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Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz

İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı

Kaftancıoğlu hakkında "suçluyu övme ve suça azmettirme" soruşturması

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil