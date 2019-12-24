Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve tıp fakültesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, AA'nın

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve tıp fakültesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Gönen, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen ve oylamaya sunulan 50 fotoğrafı inceledi.

Öğrencilerinin de fikirlerini alan Gönen, "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı", "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beyzullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Gönen, AA'nın her yıl fotoğraf yarışması düzenlediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu oylama ve her ana tanıklık eden fotoğraflar çok önemli bir çalışma. AA'yı başarılarından dolayı kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında muhabirlere, tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. AA, dünyanın dört bir yanından haberleri, doğru kaynaklardan, gece gündüz demeden, bazen çok zor koşullarda Türk kamuoyuna yansıtıyor. Bu kamuoyu adına takdir edilmesi gereken önemli bir hizmet. Umarım yıllarca sürer bu uygulama. Bu güzel fotoğrafları seçmekte zorlandım ve öğrencilerimden destek aldım. Oylamanın sonuçlarını da merakla bekliyorum."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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