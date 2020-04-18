Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: "Son bir haftadır bizdeki hasta sayıları... - Son Dakika
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: "Son bir haftadır bizdeki hasta sayıları...

6 saat önce

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: "Son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti" "Hastalığın aşağıya inişi iki aydır" Dünya ülkelerinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: "Son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti"

"Hastalığın aşağıya inişi iki aydır"

İSTANBUL - Dünya ülkelerinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarını ve pandemi sürecini anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Şu an Türkiye'de bir plato çizer gibi olduğunu düşüyoruz ama önümüzdeki haftalar belirleyici olacak diye düşüyorum. Bir dik gitti. Şu anda dikine gidiş plato düzeyine geldi. Ondan sonra aşağıya inişi de 2 ay alır zaten. Belki 3 ay alır. Onlar çok daha iyi değerlendirir ama son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti" dedi.

Çin'de başlayan yeni tip korona virüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Korona virüsle birlikte sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi korona virüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatarak, pandemi sürecinin nasıl gittiğinden bahsetti.

Gönen şu ifadelere yer verdi: "Cerrahpaşa bünyesinde 17 tane servisi pandemi servisi yaptık. 60'ın üzerinde yatak yoğun bakım olarak Cerrahpaşa'da hizmet ediyor. O günlerde hızla sayı arttı ve 220 hasta yatıyordu. Polikliniklerimize de çok ciddi müracaat oluyordu. Son bir aylık sürede Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 44 bin 675 hasta müracaat etmiş. Bunların 2 bin 100 kovidli hastalar. Son bir haftadır bir stabilleşme bir plato olduğunu bizler de gözlemledik. En azından bize müracaat eden hastalarda. Diğer yerlerde durum nasıl bilmiyorum ama bize müracaat edenlerde üniversite hastaneleri arasında en fazla pandemi hastası kabul eden merkeziz. Son bir haftadır bir stabilleşme 180'lere indi, 160'lara indi. Bugün son verileri aldım arkadaşlardan 160 civarında toplam yoğun bakıma ve serviste yatan hastamız var."


"40 üzerinde personelimiz kovid nedeniyle hastanemizde tedavi gördü"

"40 üzerinde personelimiz hekim, hemşire, sağlık çalışanı, temizlik personeli kovid nedeniyle hastanemizde tedavi gördü " diyen Gönen, "Tüm hekim arkadaşlarımız branşı ne olursa olsun pandemi ile mücadelede sahadalar. Bunlardan da maalesef kovid pozitif olanlar oldu. 40 üzerinde personelimiz hekim, hemşire, sağlık çalışanı, temizlik personeli kovid nedeniyle hastanemizde tedavi gördü. Cerrahpaşa penceresinden baktığımızda bir plato görülmeye başladı diye biliriz. Pandemi ile mücadelede en önemli iki şey tabi ki hastaların tedavisi ama onun kadar önemli iki şey izalasyon ve filyasyonun yapılması. İzalosyonla ilgili merkezi yönetim ciddi kararlar alıyor. Bununla birlikte kovid pozitif olan hastaların en az geriye dönük iki hafta kimle temas ettiği bir dedektif gibi araştırılarak onların da testi yapılarak pozitif olan vakaların da hızla izolasyonunun sağlanması bu pandemiyi kökünden kazımada çok önemli. Biz geleni tedavi ediyoruz ama bize gelmeden önce yapılacaklar bize geldiğinden daha önemli. Onların da hızla yapılması gerekiyor" diye konuştu.


"Son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti"

Son bir haftadır hasta sayılarının stabilleştiğini vurgulayan Gönen, "Şu an Türkiye'de bir plato çizer gibi olduğunu düşüyoruz ama önümüzdeki haftalar belirleyici olacak diye düşüyorum. Bir dik gitti. Şu anda dikine gidiş plato düzeyine geldi. Ondan sonra aşağıya inişi de 2 ay alır zaten. Belki 3 ay alır. Sağlık bakanlığında daha büyük veriler var tabi. Onlar çok daha iyi değerlendirir ama son bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabilleşti. Önümüzde Çin tecrübesi vardı. İtalyanların tecrübesi vardı. Onlarında tecrübesinden de faydalanarak sağlık bakanlığının da önerileri ile bazı ilaçları yoğun bakım öncesinde kullanmaya başladılar. Yoğun bakım öncesinde kullanımı yoğun bakıma gidiş süresini uzattı. Yoğun bakımlarda zorlu bir süreç var" dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Son bir haftadır bizdeki hasta sayıları...

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Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:53 Kaynak: İHA

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