Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fransız basınının gündeminde - Son Dakika

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fransız basınının gündeminde

Fransa'nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı France 24, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çekimler yaptı.

Fransa'nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı France 24, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çekimler yaptı.

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Cerrahpaşa'nın, Covid 19 ile mücadelenin sembolü haline geldiğinin vurgulandığı haberde, Türkiye'nin başarısındaki etkenlerin uygulanan tedavilerin yanı sıra, 65 yaş üstü ve gençlerin izolasyonu olduğu anlatılıyor.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile röportaj yapılan haberde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid 19 klinikleri ve yoğun bakım servisinde çekimler yapıldı. Haberde ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Covid 19 ile mücadelesindeki başarısının dünyanın her yerinde olmasını sağlayacak yeni markası Cerrahpaşa International'ın kurulmasını sağladığı anlatılıyor. Rektör Aydın, France 24 e yaptığı açıklamada, 'Artık dünyanın neresinde olursa olsun hastalar Cerrahpaşa International web sitesi üzerinden bir tıkla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deneyimli doktorlarına ulaşacak' dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha önce BBC Türkçe, CNN International, DW ve FUJİ TV'ye haber olmuştu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fransız basınının gündeminde - Son Dakika

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