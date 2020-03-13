CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Son Dakika

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

6 saat önce

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI, System.String[]

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Toplu taşıma, okul ve hastanelerdeki dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları devam ediyor. Önlemler kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Bugün yapılan çalışmalarda özellikle poliklinik binası ve laboratuvarlar dezenfekte edildi. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.


- Bozkurtistanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:18 Kaynak: DHA
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