Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde önümüzdeki hafta deney aşıları yapılmaya başlayacak - Son Dakika

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde önümüzdeki hafta deney aşıları yapılmaya başlayacak

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Türkiye'de geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan deney aşıları önümüzdeki hafta itibarıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanmaya başlayacak.

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KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Türkiye'de geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan deney aşıları önümüzdeki hafta itibarıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanmaya başlayacak. İlk etapta 400 kişi üzerinde denenecek Çin menşeli aşılara 1 Ekim itibarıyla Almanya menşeli aşılar da eklenecek. Gönüllülerin büyük bir kısmını sağlık çalışanları oluştururken, fakültenin bazı yerlerine gönüllü olmak isteyenler için afişler asıldığı görüldü.

Koronavirüsle mücadelede aşı çalışmaları devam ederken Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı. Aşı uygulamasının yapılacağı merkezlerden biri olarak belirlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de önümüzdeki hafta Çin menşeli aşı yapılacak. Ekim ayının ilk haftasında ise Almanya kökenli aşı gerçekleştirilecek. Fakültenin bazı yerlerine gönüllü olmak isteyenler için afişler asılırken, gönüllülerin büyük bir kısmının belirlendiği ve çoğunluğunu sağlık çalışanlarının oluşturduğu öğrenildi.

"FAZ 3 ÇALIŞMASINI BAŞLATACAĞIZ"İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Koronavirüsle ilgili oyun bozucu olan ve bu işe dur diyecek olan aşı çalışmaları. Dünyada çok sayıda aşı çalışması şu an devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla Faz 1, Faz 2 ve evrelerini tamamlamış Faz 3 evresinde. Ülkemizde de şu an iki aşı çalışması var. Bir tanesi Çin'den gelen ve bir tane de Almanya kökenli. Sağlık Bakanlığı'ndan ve etik kurullardan izin alındı. Önümüzdeki hafta itibarıyla biz de Çin menşeli aşı için Faz 3 çalışmasını başlatacağız. Gönüllüler büyük oranda tespit edildi. Gönüllerin büyük bir kısmı sağlık çalışanları arasından ama tamamı sağlık çalışanı değil. Gelenleri de gönüllü olarak alıyoruz. Gönüllülerde aradığımız kriterler, 18 yaşından büyük olmak, koronavirüs geçirmemiş olması, bunlar çalışmaya alınmadan önce PCR testleri yapılıyor. Negatif olması gerekiyor. Antikorun da negatif olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 400 KİŞİ BU ÇALIŞMAYA ALINACAK"Gönüllülerin aşı için hızla kendilerine ulaşmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Sait Gönen, fakültenin bazı bölümlerine afişler de asıldığını ifade etti. "Zannediyorum sayı tamamlandı" diyen Gönen, "Yaklaşık 400 kişi bu çalışmaya alınacak ama ekim ayı başında da bir başka çalışmanın startı verilecek. O aşı için de yaklaşık 100'ün üzerinde vaka alınacak" diye konuştu. "8 TANE AŞI ÇALIŞMASI VAR"Türkiye'deki aşı çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Sait Gönen, 8 aşı çalışması olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütü tarafından incelemeye alınmış 8 tane aşı çalışması var. Ama bunlar Faz 3 aşamasına geçmiş değil henüz. Faz 3 aşamasından önceki aşamalar devam ediyor. Bir aşının Faz 3 çalışmasına gelebilmesi için önce laboratuvar şartlarında incelemelerin yapılması lazım. Faz 1 ve Faz 2 aşamalarında başarılı olup tüm aşamaları tamamladıktan sonra Faz 3 aşamasına geliniyor. Benim bildiğim kadarıyla Faz 3 çalışmasına gelen yok. Önümüzdeki hafta itibarıyla Çin menşeli aşının Faz 3 çalışması başlayacak. Ekim başında da Almanya menşeli aşının eş zamanlı olarak Almanya, Amerika'da ve Türkiye'de Faz 3 çalışması başlayacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de her iki aşıda da merkezlerden bir tanesi."

"BEKLİYORUZ VE UMUTLUYUZ"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanacak aşı denemelerinde gönüllü olan Doç. Dr. Devrim Sarıbal, "Bu süreçte zaten enfeksiyon hocalarımızla beraber çalışıyorduk. Böyle bir teklifle geldiler. Süreçten zaten haberimiz vardı. Ben, annem, babam ve iki kardeşim gönüllüyüz. Laboratuvarda çalışan arkadaşlarımızın çoğu da gönüllü. Bize ilk doz 1 Ekim'de yapılacak. Bekliyoruz ve umutluyuz. Aşıdan başka korunma yöntemimiz yok. Bununla ilgili bir endişemiz yok" diye konuştu.

"AŞI ÇALIŞMASINDA GÖNÜLLÜ OLMAK İSTERİM"

Hastanede afişleri gören pek çok vatandaş da gönüllü olabileceğini belirtiyor. Batuhan Eğrikaya adlı vatandaş, "Aşının biraz hızlandırılması gerekiyor. Maske takılsa bile korunmak çok zor. Aşı çalışmasında gönüllü olmak isterim" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde önümüzdeki hafta deney aşıları yapılmaya başlayacak - Son Dakika

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