Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yerinde yapılanma projesi devam ediyor - Son Dakika
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yerinde yapılanma projesi devam ediyor

7 saat önce

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa yerleşkesinin yerinde yapılanma projesinin devam ettiğini belirterek, "Proje tamamladığı zaman iki bölge hedefleniyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yerinde yapılanma projesi devam ediyor, System.String[]

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa yerleşkesinin yerinde yapılanma projesinin devam ettiğini belirterek, "Proje tamamladığı zaman iki bölge hedefleniyor. Alt Cerrahpaşa, eğitim bölgesi, Üst Cerrahpaşa hastane. Her iki bölge birbirinden ayrı olarak faaliyet gösterecek." dedi.

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Said Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Zekayi Kutlubay ve diğer yetkililer, yerinde yapılanma projesi kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon ile nöroloji binalarının yıkımını, tarihi Neşet Ömer Amfisi'nin devam eden restorasyon çalışmalarını denetledi.

Denetlemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önemli görevler üstlendiğini ve bunu başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Bu süre içerisinde fakültenin yenilenme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Aydın, "26 Eylül 2019'da bir deprem yaşadık. Deprem sırasında bazı hasar alan binalarımız oldu ve bunları boşaltmıştık. Yavaş yavaş Cerrahpaşa projesi için yer açma çalışmalarımız devam ediyor. Binalarımızı boşaltarak yıkıyoruz." diye konuştu.

Boşaltılan ve yıkılan binalarda verilen hizmetin aksamaması için çelik konstrüksiyondan yapılan yerlerde hizmetlerin devam ettiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Cerrahpaşa'nın içeresine yaklaşık 17 çelik konstrüksiyon bina yaptık. Sırayla da yıkımları gerçekleştiriyoruz. Önünde bulunduğumuz bina eski fizik tedavi ve nöroloji binalarının bulunduğu alan. Bunun yıkımı tamamlandı. Sırada sol tarafımızda bulunan çocuk hastalıkları ve kadın doğum binası var. Orası da boşaltıldı ve yıkıma başlıyoruz."

Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin tarihi yarımada içerisinde bulunduğu için sit alanı olduğunu hatırlatarak, burada hafriyat çalışması için önden arkeolojik kazı çalışmasının yapılması gerektiğini ve bunun için de TOKİ tarafından ihale gerçekleştirildiğini söyledi.

Arkeolojik kazıların yaklaşık bir yıldan bu yana devam ettiğini anlatan Aydın, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin boşaltılan yaklaşık 3'te birlik alanında başlamış durumda. 1. aşama proje çalışma devam ediyor. 2. aşama çalışmanın da yakında zamanda başlamasını planlıyoruz. Biz yer açtıkça bu alanlar oluşuyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeniden yapılanması tamamladığı zaman iki bölge hedefleniyor. Alt Cerrahpaşa, eğitim bölgesi, Üst Cerrahpaşa hastane. Her iki bölge birbirinden ayrı olarak faaliyet gösterecek." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Aydın, yerleşke içerisindeki tarihi binaların ise aslına uygun restore edildiğini belirterek, Atatürk'ün 1934 yılında ziyaret ettiği binanın restorasyonun tamamlanmak üzere olduğunu, yakında açılışını planladıklarını bildirdi.

Aydın, başta Neşet Ömer Amfisi olmak üzere diğer tescilli binaların restorasyon işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yerinde dönüşümü hakkına

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Yerleşkesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kullandığı alan ve binalar da dahil olmak üzere toplam 184 bin 535 metrekarelik bir alana sahip. Yerleşke içerisinde sağlık hizmeti veren hastane binaları, eğitim binaları, idari binalar ile birlikte kültür varlığı yapılar, tarihi çeşme ve camiler bulunuyor.

Yerleşkedeki bazı binaların depreme dayanıklılığının yetersiz olması, tıp fakültesi ve hastanesinin gelecek nesillere hak ettiği seviyede uzun yıllar hizmet verebilmesi ve aynı zamanda söz konusu yerleşkenin modern, teknolojik ve deprem riski açısından emniyetli, sağlık ve eğitim binalarına sahip olabilmesi için 9 Ocak 2014'te İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında bir protokol imzalandı.

Geliştirilen onaylı projelere göre Cerrahpaşa Yerleşkesi hastane yapılarını içeren "Üst Cerrahpaşa" ve eğitim yapılarını içeren "Alt Cerrahpaşa" olmak üzere iki ana bölgeye ve etaba ayrıldı. Hastane yapılarını barındıran Üst Cerrahpaşa 358 bin metrekare, eğitim yapılarını barındıran Alt Cerrahpaşa ise 258 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde toplamda 616 bin metrekarelik alan projelendirildi.

Master Plan kapsamında 550 oda ve 1100 yatak kapasitesine sahip olacak Cerrahpaşa'da 164 yoğun bakım yatağı planlandı. Hastane genelinde 36 genel ameliyathane, 7 günlük ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathane olmak üzere toplamda 44 ameliyathane servis verecek. Diğer taraftan toplamda 211 muayene odası ve 88 araştırma laboratuvarı bulunacak. Bununla birlikte toplam 697 öğrenci kapasiteli derslik, 2 bin 388 kişi kapasiteli amfi ve 522 yataklı yurt planlandı. Yerleşke genelinde uzun yıllardır öğretim üyesi, idari personel, hasta ve hasta yakını için büyük bir problem olan otopark sorununu gidermek için yeraltında toplam 3 bin 62 araç kapasiteli otopark ve çeşitli modern sosyal alanlar olacak.

İki etap olarak planlanan Cerrahpaşa Master Plan yapım uygulamalarından önce Üst Cerrahpaşa bölgesinde şu ana kadar yaklaşık 22 bin metrekarelik bir alana oturan ve yaklaşık 100 bin metrekareden fazla kullanım alanına sahip mevcut binalar yıkıldı. Yakın zamanda ilave olarak yaklaşık 15 bin metrekarelik kullanım alanına sahip bina yıkılacak. Bu kapsamda birçok binanın yıkımı tamamlandı.

Yıkılan binalarda bulunan birimlerin yeni binalar yapılana kadar hizmet vermeye devam edebilmesi için yerleşkenin Alt Cerrahpaşa bölgesinde kullanım alanı yaklaşık 42 bin metrekare olan toplamda 17 geçici hafif çelik konstrüksiyon bina inşa edildi ve yaklaşık 35 farklı birim bu binalara taşındı. Halen toplamda 2 bin 200 metrekare kullanım alanına sahip iki geçici yapının imalatı devam ediyor.

Öte yandan master plan uygulamaları için 2. etapta yer alan Alt Cerrahpaşa bölgesinde bulunan ve halihazırda yeni binalar yapılana kadar kullanımda kalacak olan, 14 bina daha önceki yıllarda güçlendirildi ve herhangi bir onarım yapılmayan 4 binanın da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Tüm bu çalışmalar sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim, araştırma ve hasta hizmetlerinde kapasite azalması olmadan ve aksama yaşanmayacak şekilde gerekli tüm planlamalar yapıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi arazisinin sit alanı olarak kabul edilmesinden dolayı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde toplam 214 arkeolojik araştırma kuyusu açıldı. Bu kuyularda arkeolojik kazılar devam ediyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:22 Kaynak: AA


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