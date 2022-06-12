Alınan bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Pandi E, 9 Haziran'da, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin bir bölümü tadilatta ve inşaat halinde olan dahiliye bölümünün yoğun bakım kısmında 2 hemşireyi taciz etti.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 2 hemşireyi taciz eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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