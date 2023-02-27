Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük kısmı kapatıldı - Son Dakika
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük kısmı kapatıldı

27.02.2023 14:59

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük kısmı kapatıldı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın: "Acil ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi hariç tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulüyle tüm ameliyatlar durdurulmuştur"İSTANBUL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük kısmı kapatıldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın: "Acil ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi hariç tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulüyle tüm ameliyatlar durdurulmuştur"

İSTANBUL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin büyük bölümü binalardaki deprem riski nedeniyle kapatıldı. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Acil ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi hariç tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" dedi.

İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarındaki sağlık ve eğitim hizmeti, binalardaki deprem riski sebebiyle durduruldu. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, merkez üsleri sırasıyla Gaziantep'in Şehit kamil ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan ve 11 ilimizi filen etkileyen depremlerden sonra beklenen İstanbul depremi nedeniyle, üniversitemizdeki tüm binaların güvenlik seviyeleri tekrar sorgulanmaktadır. Cerrahpaşa yerleşkemizde hali hazırda eğitim, araştırma, hasta hizmetleri ve yönetim binalarından oluşan yaklaşık 180 bin metrekarelik kapalı alan kullanılmaktadır. Bu binaların bir kısmı tarihi özelikte, bir kısmı betonarme ve bir kısmı da geçici çelik konstrüksiyon yapılardan oluşmaktadır. Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme, bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında rektörlüğümüzce, üniversitemiz inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinde oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar kompleksi ile yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, su andan itibaren geçerli olmak üzere, aci| ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır: Dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi endoskopi üniteleri ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetlerinin bir kısmının Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nde yapılacağını belirten Aydın, "Gelişen bu acil durum nedeniyle, Cerrahpaşa Tip Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım, gerekse koordinasyon açısından Cerrahpaşa yerleşkesine yakın konumda bulunan Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nin tamamının, yapım amacına uygun şekilde, geçici süreyle Cerrahpaşa Tip Fakültesi'nin kullanımına verilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük kısmı kapatıldı - Son Dakika

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