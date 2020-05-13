CERRAHPAŞA TIP'TA KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE KULLANILACAK MOBİL TOMOGRAFİ CİHAZI HİZMETE GİRDİ. - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadelede kullanılacak olan ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışlanan mobil tomografi cihazı 'Sahra BT', hizmet vermeye başladı. Açılış programında konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 'Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz, bu pandemi sürecinde son derece aktif ve organize bir şekilde öncü pozisyonunu korumuş, bunu da tüm dünyaya göstermiştir. Birçok bağış aldık, bu da tabii ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için önemli bir bağış" dedi.

Henüz kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan koronavirüs, özellikle akciğer tutulumu gösteriyor. Kesin tanı için hastalara yapılan testler ise en az 6 saat sonra açıklanabilirken, bazı hastalarda bu süre 1 günü aşabiliyor. Koronavirüs, ayrıca oluşturduğu pnömoni bulgularıyla toraks bilgisayarlı tomografi incelemeleri ile de görüntülenebiliyor. Hastalara bu şekilde tanı konulduğu zaman ise hastaların erken izolasyonu ve erken tedavisi sağlanabiliyor. Fakat özellikle vaka ve başvuru yoğunluğu yüksek olan hastanelerde tomografik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi için acil hekimine dönüş yapılması 2 saate kadar uzayabiliyor. Böylece aksamalar nedeniyle hastaların izolasyonu ile tedavisinde de gecikmeler yaşanabiliyor. Bu gecikmeleri engellemek için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Rotary Kulüp'ün desteğiyle bugün, mobil tomografi cihazı Sahra BT koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere hizmet vermeye başladı. Üç hafta içinde hazırlanan ve prefabrik olan Sahra BT, Acil Tıp Servisi yanında kullanıma açıldı. Böylece hastalar doğrudan acile başvurduklarında, RT-PCR testlerinin sonuçlarını bekleyerek zaman kaybetmeden hızla izole olabilecek ve çok mesafe kat etmeden hızlıca tomografi çektirebilecekler. Tedavi sürecine de daha hızlı başlayabilecekler.

'CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BAĞIŞ"

Cihazın açılış töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın bağışçılara teşekkür ederek, 'Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz, bu pandemi sürecinde son derece aktif ve organize bir şekilde öncü pozisyonunu koruyup bunu da tüm dünyaya göstermiştir. Bu noktada devletimizin, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu tüm destekler, ayrıca bağışçılarımızın vermiş olduğu tüm destekler bu mücadelemizde bize ekstradan destek sağlamıştır. Tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sadece cihaz ya da birkaç ünitenin bağışı şeklinde değil, birçok bağış aldık. Bu da tabii ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için önemli bir bağış" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR SAVAŞTAKİ SİLAHLARIMIZ"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen ise, 'Bildiğiniz gibi hem ülkemiz hem dünya 2 aydır bir pandemiyle mücadele ediyor. Görünmez bir düşmana karşı bir savaş veriliyor. Bu savaşın verilmesi içinde savaşçıların silaha ihtiyacı var. Bunlar da bu savaştaki silahlarımız. Biz bu Sahra BT'yi hediye eden Rotary kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Çok daha büyük olan kolera salgınlarında Cerrahpaşa Hastanesi çok büyük hizmetler vererek adını duyurdu. Bu pandemiyle mücadelede de hem ülkemizde hem uluslararası arenada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi güzel bir imtihan vermiştir. Sivil toplum örgütlerinin desteklerine de her zaman ihtiyacımız var. Bu tür güzel hizmetler yarınlarda da şükranla anılacaktır" dedi.

Uluslararası Rotary 2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır da, 'Cerrahpaşa Hastenemizin acilinden çıkan hastaların radyoloji bölümüne gitmesini kolaylaştırmak, dolayısıyla hastane içinde virüsün yayılmasını önlemek için sevgili hocalarımızdan gelen talepler üzerine Uluslararası Rotary Vakfımızla beraber bir proje yaptık. Biz Türk Rotaryanlar olarak ülke sağlık sistemimize ve Cerrahpaşa Hastanemize bu cihazı armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.