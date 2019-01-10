Ces 2019 #1 - Acer Predator Helios 500
1 saat önce
AMD işlemcili Acer Predator Helios 5000 laptop CES 2019'da sergilendi.
AMD işlemcili Acer
Predator Helios 5000 laptop CES 2019'da sergilendi. Bu dizüstü bilgisayar Vega 56 ekran kartı ve Ryzen 7 2700 işlemci kullanıyor. İki bileşen de aslında masaüstü bileşenler. Bu anlamda masaüstü bileşenlerin dizüstünde kullanıldığını görüyoruz. https://www.technopat.net/2019/01/10/...
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:33 Kaynak: Youtube
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