Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #10 - Msı Gt75 Titan

Ces 2019 #10 - Msı Gt75 Titan

2 saat önce

Yeni Titan hazır! GeForce RTX 2080 ile güncellenen yeni MSI GT75 Titan 2019 modeli, fuarın en güçlü laptop modelleri arasında yer aldı.

Yeni Titan hazır! GeForce RTX 2080 ile güncellenen yeni MSI GT75 Titan 2019 modeli, fuarın en güçlü laptop modelleri arasında yer aldı. CES 2019'da MSI standındaki turumuz devam ederken, yeni GT75'in özelliklerine bakalım: https://www.technopat.net/2019/01/11/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:08 Kaynak: Youtube

MSI, Ekonomi
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