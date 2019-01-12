Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #14 - Amd Radeon Vıı Ekran Kartı

Ces 2019 #14 - Amd Radeon Vıı Ekran Kartı

1 saat önce

Radeon VII yani Radeon 7, AMD'nin yeni 7 nanometre Vega ekran kartı CES 2019'un en önemli ürün açıklamalarından biri oldu.

Radeon VII yani Radeon 7, AMD'nin yeni 7 nanometre Vega ekran kartı CES 2019'un en önemli ürün açıklamalarından biri oldu. İlk bakış videomuzda AMD Radeon VII ekran kartının tasarım ve özelliklerine bakıyoruz: https://www.technopat.net/2019/01/12/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:49 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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