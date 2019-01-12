Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #17 - Dell Standı ve Yenilikleri Turu

Ces 2019 #17 - Dell Standı ve Yenilikleri Turu

1 saat önce

Dell ve Alienware ürünlerinin pek çoğunun yenilendiğini fuarda gördük. Bu videoda genel olarak Dell standına ve bazı gelişen teknolojilere bakıyoruz: https: //www.technopat.net/2019/01/12/...

Dell ve Alienware ürünlerinin pek çoğunun yenilendiğini fuarda gördük. Bu videoda genel olarak Dell standına ve bazı gelişen teknolojilere bakıyoruz: https://www.technopat.net/2019/01/12/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:08 Kaynak: Youtube

Dell, Ekonomi
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