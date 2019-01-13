Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #19 - Asus G703gx

Ces 2019 #19 - Asus G703gx

1 saat önce

ASUS ROG G703GX bilgisayarını CES 2019'da sergiledi.

ASUS ROG G703GX bilgisayarını CES 2019'da sergiledi. Daha önce Chimera olarak karşımıza çıkan bu özel model, RTX serisi ile daha da güçlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:38 Kaynak: Youtube

Asus, Genel
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