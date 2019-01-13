Ces 2019 #19 - Asus G703gx

ASUS ROG G703GX bilgisayarını CES 2019'da sergiledi.

ASUS ROG G703GX bilgisayarını CES 2019'da sergiledi. Daha önce Chimera olarak karşımıza çıkan bu özel model, RTX serisi ile daha da güçlendi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı

Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı

Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu