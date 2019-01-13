Ces 2019 #19 - Asus G703gx
1 saat önce
ASUS ROG G703GX bilgisayarını CES 2019'da sergiledi.
ASUS ROG G703GX bilgisayarını CES 2019'da sergiledi. Daha önce Chimera olarak karşımıza çıkan bu özel model, RTX serisi ile daha da güçlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:38 Kaynak: Youtube
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