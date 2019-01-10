Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #2 - Amd Mini Itx Apu Pc

Ces 2019 #2 - Amd Mini Itx Apu Pc

1 saat önce

Ryzen 2400G APU ile toplanan AMD'nin Mini ITX masaüstü bilgisayarı CES 2019'da AMD standında sergilendi.

Ryzen 2400G APU ile toplanan AMD'nin Mini ITX masaüstü bilgisayarı CES 2019'da AMD standında sergilendi. CM'nin daha önce kullandığımız Elite 110 model kasası burada yine tercih edilmiş.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:48 Kaynak: Youtube

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