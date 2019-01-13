Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #20 - Asus Gx531 Zephyrus S

Ces 2019 #20 - Asus Gx531 Zephyrus S

1 saat önce

Süper ince oyuncu laptopları daha da inceldi.

Süper ince oyuncu laptopları daha da inceldi. İncelediğimiz Zephyrus serisi laptoplar 2019 modelleriyle yenileniyor. RTX 2080 Max-Q ekran kartlarıyla güncellenen bu dizüstü bilgisayarlarda HDR seçenekleri de karşımıza çıkıyor: https://www.technopat.net/2019/01/13/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:58 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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