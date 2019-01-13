Ces 2019 #22 - Asus Proart Pa32ucx Miniled Monitör
18 dakika önce
İlk MiniLED arka aydınlatma kullanan monitör karşımızda: ASUS ProArt PA32UCX fantastik özelliklere sahip: https: //www.technopat.net/2019/01/13/...
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:48 Kaynak: Youtube
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