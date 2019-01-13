Ces 2019 #23 - Rgb Sırt Çantası!
18 dakika önce
RGB sırt çantası ile bambaşka bir boyuta adım atıyoruz.
RGB sırt çantası ile bambaşka bir boyuta adım atıyoruz. ASUS ROG gözü bize rengarenk göz kırparken, CES 2019'un en ilginç ürünlerinden biriyle tanışıyoruz: ROG BP3703 RANGER BACKPACK: https://www.technopat.net/2019/01/13/...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:48 Kaynak: Youtube
Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı
Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı
Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu