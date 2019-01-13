Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #23 - Rgb Sırt Çantası!

Ces 2019 #23 - Rgb Sırt Çantası!

18 dakika önce

RGB sırt çantası ile bambaşka bir boyuta adım atıyoruz.

RGB sırt çantası ile bambaşka bir boyuta adım atıyoruz. ASUS ROG gözü bize rengarenk göz kırparken, CES 2019'un en ilginç ürünlerinden biriyle tanışıyoruz: ROG BP3703 RANGER BACKPACK: https://www.technopat.net/2019/01/13/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:48 Kaynak: Youtube

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