Ces 2019 #3 - Amd Vega Gpu'lu Macbook Pro Modelleri
1 saat önce
Apple MacBook Pro modellerinde AMD Radeon Pro Vega GPU kullandı ve bu modeller CES 2019'daki AMD standında sergilendi.
Apple
MacBook Pro modellerinde AMD Radeon Pro Vega GPU kullandı ve bu modeller CES 2019'daki AMD standında sergilendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:38 Kaynak: Youtube
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