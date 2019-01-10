Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #4 - Dell Alienware Area 51 Threadripper Modeli

Ces 2019 #4 - Dell Alienware Area 51 Threadripper Modeli

1 saat önce

Alienware Area 51 modeli Threadripper Edition ile ile karşımızda.

Alienware Area 51 modeli Threadripper Edition ile ile karşımızda. CES 2019'da yine AMD standında sergilenen bu bilgisayar bir ilk. Daha önce Intel ve Nvidia ağırlıklı sistemler ile dikkat çeken Dell Alienware bu yüzden fuarda ayrıca ilgi topladı: https://www.technopat.net/2019/01/10/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:38 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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