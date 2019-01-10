Ces 2019 #4 - Dell Alienware Area 51 Threadripper Modeli
1 saat önce
Alienware Area 51 modeli Threadripper Edition ile ile karşımızda.
Alienware Area 51 modeli Threadripper Edition ile ile karşımızda. CES 2019'da yine AMD standında sergilenen bu bilgisayar bir ilk. Daha önce Intel
ve Nvidia
ağırlıklı sistemler ile dikkat çeken Dell
Alienware bu yüzden fuarda ayrıca ilgi topladı: https://www.technopat.net/2019/01/10/...
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:38 Kaynak: Youtube
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