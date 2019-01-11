Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #6 - Singularity Spectre Extreme Pc

Ces 2019 #6 - Singularity Spectre Extreme Pc

1 saat önce

Extreme PC ve Singularity Computers, CES 2019'da AMD standında sıradışı bir bilgisayar sergiledi: Özel Spectre kasasına el yapımı Threadripper sistem...

Extreme PC ve Singularity Computers, CES 2019'da AMD standında sıradışı bir bilgisayar sergiledi: Özel Spectre kasasına el yapımı Threadripper sistem...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:29 Kaynak: Youtube

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