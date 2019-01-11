Ces 2019 #7 - 240hz Rtx 2080 Laptop! - Dell Alienware M15

Dell Alienware M15 laptop 240 Hz tazeleme hızına sahip dehşet hızlı bir panel ve RTX 2080 Max-Q GPU ile geliyor.

Dell Alienware M15 laptop 240 Hz tazeleme hızına sahip dehşet hızlı bir panel ve RTX 2080 Max-Q GPU ile geliyor. CES 2019'da tanıtılan Alienware M15'in özelliklerine kısaca bir bakalım...

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