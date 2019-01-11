Ces 2019 #7 - 240hz Rtx 2080 Laptop! - Dell Alienware M15
1 saat önce
Dell Alienware M15 laptop 240 Hz tazeleme hızına sahip dehşet hızlı bir panel ve RTX 2080 Max-Q GPU ile geliyor.
Dell Alienware M15 laptop 240 Hz tazeleme hızına sahip dehşet hızlı bir panel ve RTX 2080 Max-Q GPU ile geliyor. CES 2019'da tanıtılan Alienware M15'in özelliklerine kısaca bir bakalım...
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:44 Kaynak: Youtube
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