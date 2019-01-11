Ces 2019 #9 - Msı Gs75 Stealth 2019
17 dakika önce
GS75 Stealth 2019 modeli ile karşımızda.
GS75 Stealth 2019 modeli ile karşımızda. MSI'ın süper ince laptop serisi GS, yeni Nvidia GeForce RTX 2000 serisinden Max-Q tasarımlı ekran kartlarını kullanıyor. Taşınabilirlik ve estetik gelişmelerin yanında teknik değişiklikleri de paylaşalım: https://www.technopat.net/2019/01/11/...
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:59 Kaynak: Youtube
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