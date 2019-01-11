Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #9 - Msı Gs75 Stealth 2019

Ces 2019 #9 - Msı Gs75 Stealth 2019

17 dakika önce

GS75 Stealth 2019 modeli ile karşımızda.

GS75 Stealth 2019 modeli ile karşımızda. MSI'ın süper ince laptop serisi GS, yeni Nvidia GeForce RTX 2000 serisinden Max-Q tasarımlı ekran kartlarını kullanıyor. Taşınabilirlik ve estetik gelişmelerin yanında teknik değişiklikleri de paylaşalım: https://www.technopat.net/2019/01/11/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:59 Kaynak: Youtube

Nvidia, MSI, Ekonomi
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